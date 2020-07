Telefonaktion des SKFM Monheim e.V. im Rahmen der bundesweiten Aktionswoche der katholischen Betreuungsvereine.

Unter der dem Motto „Wir sind da – Richtig! Gut! Zusammen!“ findet die diesjährige bundesweite Aktionswoche der katholischen Betreuungsvereine vom 28. September bis zum 03. Oktober 2020 statt.

• Richtig! …ist eine Betreuung, wenn die Rechte und Wünsche des Betroffenen umgesetzt werden.

• Gut! …ist eine Betreuung, wenn sie für den Betroffenen eine Verbesserung seiner Lebensqualität bedeutet.

• Zusammen! … geht es leichter: mit den Betreuten und mit den Ehrenamtlichen

Die Betreuungsvereine möchten in der Aktionswoche die Qualität ihrer Arbeit in den einzelnen Vereinen für eine größere Öffentlichkeit sichtbar werden lassen. Das Engagement der Betreuungsvereine besteht nicht nur in der Führung von Rechtlichen Betreuungen, sondern auch in der Begleitung, Unterstützung und Fortbildung von ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuern.

Telefonaktion des SKFM startet am 1. Oktober

Am Donnerstag, den 1. Oktober 2020, startet der SKFM Monheim e.V. hierzu eine Telefonaktion von zehn bis zwölf 12 Uhr. Unter den Telefonnummern 02173 956910 und 956916 können sowohl ehrenamtliche Betreuerinnen und Betreuer als auch interessierte Mitbürgerinnen und Mitbürger Fragen stellen zu den Themen: Gesetzliche Betreuung, Vollmacht, Patientenverfügung und die Arbeit des SKFM Monheim e.V.

Weitere Informationen über den SKFM Monheim am Rhein e.V. findet man unter www.skfm-monheim.de.