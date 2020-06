In einer Videoreihe stellen 20 Lehrer der Monheimer Musikschule verschiedene Instrumente vor, die unterrichtet werden - unter anderem Baglama, Klavier, Posaune, Saxophon, Schlagwerk und Violoncello.

Alle Monheimer Erstklässler erhalten durch die städtische Musikschule eine kostenlose musikalische Grundausbildung. Im Rahmen des Programms "Monheimer Modell - Musikschule für alle", kurz MoMo, erleben die Kinder wöchentlich verschiedene Instrumente. Im Unterricht können die jungen Schüler Instrumente ausprobieren und sich für ein Instrument entscheiden, das sie ab dem zweiten Schuljahr lernen möchten. Da wegen der Corona-Pandemie auch das Angebot der Musikschule derzeit nicht stattfinden kann, stellen die Lehrkräfte ihre Instrumente jetzt in kurzen Videos vor.

20 Lehrer zeigen in den Videos, wie die Instrumente klingen und was man mit ihnen machen kann. "Wir hatten viel Spaß bei der Produktion und das sieht man den Videos auch an", freut sich Musikschulleiter Jörg Sommerfeld. "So haben die Familien sicher eine gute Hilfe bei ihrer Entscheidung für eine Anmeldung". Eine Playlist auf dem YouTube-Kanal der städtischen Musikschule listet alle Video auf: Von Baglama über Blockflöten, E-Piano, Euphonium und Tuba, Geige, Gitarre, Horn, Klarinette, Klavier, Kontrabass, Mandoline, Oboe, Posaune, Querflöte, Saxophon, Schlagwerk, Schlagzeug, Trompete bis zu Viola und Violoncello. "Die Videos geben einen guten Einblick und zeigen auch, wie viele tolle, professionelle Leute hier gemeinsam arbeiten", sagt Sommerfeld nicht ohne Stolz.

Die Eltern aller Erstklässler werden von den Grundschulen über die Auswahlmöglichkeiten informiert. Bei Fragen bietet die Musikschule werktags von 13 bis 18 Uhr unter Telefon (02173) 9514126 eine Beratung an. Anmeldungen werden bis Freitag, 26. Juni, per E-Mail an musikschule@monheim.de, im Internet unter www.musikschule.monheim.de oder postalisch an Musikschule Monheim, Berliner Ring 9, entgegen genommen.