Auf dem Parkplatz des Monheimer Rathauses steht seit einigen Tagen ein Kran für Dacharbeiten. Zwei der vier Stadtautos müssen deshalb an anderer Stelle abgestellt werden. An der Längsseite des Parkplatzes am alten Teil des Rathauses hat die MEGA eine neue Ladesäule eingerichtet.

Auch während der Baumaßnahme, die voraussichtlich bis Ende August dauert, sind so alle Stadtautos verfügbar. Sie können online gebucht und ausgeliehen werden. Vor allem tagsüber und werktags dienen sie teilweise auch als Dienstfahrzeuge, ansonsten stehen sie vor allem der Bürgerschaft rund um die Uhr zur Nutzung zur Verfügung. Die insgesamt neun Fahrzeuge werden elektrisch betrieben und mit 100 Prozent Ökostrom der MEGA "betankt".

Weitere Informationen gibt es auf der städtischen Internetseite www.monheim.de im Bereich „Service und Verwaltung“.