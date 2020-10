Die Fahrradboxen am Monheimer Busbahnhof sind wegen der bevorstehenden Arbeiten an Monheims neuer Mitte von ihrem bisherigen Areal zwischen Rathauscenter und Monheimer Tor zu ihrem neuen Standort am Fuß- und Radweg nahe der grünen Lok umgezogen. Dort werden sie auch künftig bleiben.

Zusätzlich zu den 13 Mini-Garagen am Busbahnhof stehen sieben weitere trockene und sichere Einstellmöglichkeiten an der Bushaltestelle Opladener Straße, Ecke Baumberger Chaussee zur Verfügung. In jeweils der Hälfte der Boxen gibt es kostenfreie Lademöglichkeiten für E-Bikes.

Alle Anlagen sind mit einem digitalen System zur Reservierung ausgestattet.

Buchung

Wer spontan eine Box buchen will, kann sich einfach im Internet auf www.dein-radschloss.de anmelden. Die online gemieteten Boxen können dann mit einem PIN oder einer E-Ticket-Chipkarte, wie sie auch im Monheim-Pass enthalten ist, geöffnet werden. Die Mietkosten betragen pro Tag einen, pro Woche 5, pro Monat 15 und pro Jahr 90 Euro.

Kooperationsprojekt "Dein Radschloss"

Die Bereitstellung der Boxen ist Teil des VRR-Kooperationsprojekts "Dein Radschloss", in dem die Stadt Monheim mit 14 weiteren Kommunen und dem Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) am Aufbau moderner und sicherer Fahrradabstellanlagen in direkter Nähe zu wichtigen ÖPNV-Knotenpunkten zusammenarbeitet.