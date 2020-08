Das Awo Louise-Schroeder-Haus an der Opladener Straße 86 bleibt zwar weiterhin geschlossen, aber inzwischen dürfen einige Beratungsangebote unter Einhaltung der Hygienevorschriften wieder stattfinden. Das sind vor allem die Renten- und die Demenzberatung.

Am Mittwoch, 26. August, gibt es im Louise-Schroeder-Haus von 10 bis zwölf Uhr die Demenzberatung der Stadt Monheim am Rhein. Hier sind Uhrzeitvereinbarungen mit Astrid Patten vom Sozialen Dienst der Stadt unter Telefonnummer (02173) 951 508 nötig. Eine Mund/Nasenmaske muss mitgebracht werden.

Der Versichertenälteste Norbert Sassenbach steht unter denselben Voraussetzungen am Donnerstag, 13. August, von 15 bis 17 Uhr für Beratungsgespräche rund um das Thema „Rente“ zur Verfügung. Eine Terminabsprache mit ihm ist unter der Mpbilnummer 0152-02898641 zwingend erforderlich.