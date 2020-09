Voraussichtlich bis November werden die öffentlichen Abwasserkanäle durch eine von der Stadtverwaltung beauftragte Firma gereinigt. Bei Störungen, zum Beispiel hoch kommendes Wasser in Waschbecken, wird bei Bedarf im Rathaus durch Hinweise weitergeholfen.

Sollte es durch die Kanalreinigung zu Störfällen in den Gebäuden kommen, ist dies in der Regel ein Zeichen von nicht fachgerecht verlegten Entlüftungsleitungen oder Ablagerungen in der privaten Abwasserleitung, die die Druckveränderungen beim Reinigungsvorgang im öffentlichen Kanal ins Gebäude verstärken. Eine Untersuchung des gesamten Abwassersystems durch ein Fachunternehmen ist in diesen Fällen zu empfehlen.

Weitere Fragen beantwortet die Stadtverwaltung per E-Mail an kanal@monheim.de.