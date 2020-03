Nach einem erfolgreichen Auftakt am 22. Januar 2020 findet am 12. März 2020, um 17:30 Uhr, das zweite Netzwerktreffen „Runder Tisch Lebensmittelrettung“ in der SKFM KiTa Don Bosco, Mevlana-Rumi-Straße 2-4, statt.

Dirk Kuhlmann, von der Abteilung für Lebensmittelhygiene des Kreises Mettmann, steht den Teilnehmern des „Runden Tisches“ für Fragen rund um die Themen Haltbarkeit, Verfallsdatum, Lagerung usw. von Lebensmitteln zur Verfügung. Gleichzeitig stellen die im Kreis Mettmann ehrenamtlich tätigen Vereine und Institutionen ihre Arbeitsweisen zum Thema „Lebensmittelrettung“ im Rahmen eines kleinen Workshops vor.

Darüber hinaus werden hier weitere Fragen behandelt wie beispielsweise

• Wie geht man mit beschädigten Lebensmittelverpackungen um?

• Welche Entsorgungskosten entstehen fallweise?

• Was passiert mit nicht mehr nutzbaren Lebensmitteln?

• Welche weiteren sozialen Angebote gibt es neben der Lebensmittelausgabe?

Das Netzwerktreffen „Runder Tisch Lebensmittelrettung“ wurde auf Initiative der Verbraucherzentrale gegründet. Der Workshop findet auf Einladung des SKFM Monheim am Rhein e.V. statt.

Weitere Informationen über den SKFM Monheim am Rhein e.V. findet man unter www.skfm-monheim.de.