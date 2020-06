2011 kam der Abwehrspieler Wiren Bhaskar zu den Sportfreunden Baumberg (SFB) und etablierte sich sofort in der U19-Niederrheinliga-Elf. Nur ein Jahr später schaffte der heute 26-Jährige den Sprung in das Oberliga-Team, aus dem er bis zum heutigen Tag nicht mehr wegzudenken ist. „Ich kenne Wiren seit er aus der A-Jugend herausgekommen ist. Er hat das, was man Durchhaltevermögen nennt. Er hat sich immer wieder in der Mannschaft durchgebissen und kam immer wieder auf seine Einsätze“, so SFB-Coach Salah El Halimi, der nur lobende Worte über den willensstarken Solinger hat, der in seiner SFB-Zeit auf 207 Einsätze, davon 158 in der Oberliga, kommt.

Großartiger Verein

Die Sportfreunde Baumberg verlängerten in den vergangenen Tagen den Kontrakt mit Wiren Bhaskar vorzeitig um eine weitere Saison bis zum 30. Juni 2021. „Ich kann es kaum erwarten mit dem Trainerstab und den Jungs auf dem Platz zu stehen“, freut sich Bhaskar über seine Vertragsverlängerung. „Viele der Jungs, die schon länger im Verein sind, haben ebenfalls ihren Vertrag verlängert. Das war für mich persönlich das entscheidende Argument, weiterhin ein Teil dieses großartigen Vereins zu sein.“

Andere Angebote

Bhaskar, der in seiner SFB-Zeit zwölf Tore erzielen konnte, hatte durchaus auch andere Angebote, hielt aber den Sportfreunden die Treue. Salah El Halimi schwört auf die Eigenschaften des Kaufmanns für Versicherungen und Finanzen, der in der ARAG-Zentrale in Düsseldorf arbeitet: „Wiren tut alles dafür, um auf seine Einsatzzeiten zu kommen und arbeitet hart für seine Ziele. Als ehrgeiziger und charakterlich starker Spieler hat er sich im Team fest etabliert, und Wiren kennt den Verein in und auswendig. Ich glaube die Sportfreunde Baumberg. Sie wissen genau was sie an ihm haben, und Wiren weiß, was er an Baumberg hat.“