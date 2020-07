In Ermangelung genügender Saison-Medenspiele in Zeiten von Corona bildeten zwei Mannschaften des Tennisclubs Blau-Weiß Monheim eine „Selbsthilfegruppe“ und spielten in einem vereinsinternen Vergleich gegeneinander.

Zwei Spieler aus anderen Mannschaften (Peter Sperling und Thomas Gusek) stockten die Mannschaften auf. Am Ende des Tages kam ein versöhnliches 4:4-Gesamtergebnis zwischen den Herren 30 und den Herren 40 heraus. Nach den Einzeln stand es 4:2 für die H30, aber die H40 konnten durch gewonnene Doppel ausgleichen.

Im Einzel standen sich gegenüber: Christian Reuber (H30) und Mike Naß (H40); Christian Schenker (H30) und Peter Sperling (H40); Benjamin Lehmann (H30) und Marc Goltermann (H40); Marius Winkler (H30) und Andreas Rother (H40); Sebastian Opitz (H40) und Tomi Pilipovic (H30); Jan-Peer Elshoff (H30) und Markus Ruhnau (H40).

Die Doppel bestritten (positionsgetreu): B. Lehmann / Chr. Schenker (H30) gegen M. Goltermann / S. Opitz (H40); Drago Dugandzic / J.-P. Elshoff (H30) gegen Thomas Gusek / M. Naß (H40); P. Sperling / Jörn Gendrong (H30) gegen. A. Rother / M. Ruhnau (H40). Eines der Doppel wurde wegen inkorrekter Spieleraufstellung nicht gewertet.

Erfreulicherweise ließ das Wetter einen geordneten Spielablauf zu. Die Hygiene- und Vorsichtsmaßnahmen wurden eingehalten. Nach den sportlichen Anstrengungen konnten sich die Spieler bei kulinarischem Tapas-Essen und kühlen Getränken der „Balu“-Gastronomie unter Leitung von Stefan Meuser gemütlich entspannen.

Kostenfreies Schnuppertraining

Tennisinteressierte können sich gerne im Club melden: E-Mail info@blau-weiss-monheim.de). Für Jugendliche gibt es ein kostenfreies Schnuppertraining.