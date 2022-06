1. FC Monheim richtet am 9. Juli den apt RheinCup aus Monheim.Der 1. FC Monheim bietet mit seiner Oberliga-Mannschaft in der eigentlich fußballlosen Zeit Höhepunkte. Am Samstag, 9.Juli, ist der 1. FC Gastgeber des „apt RheinCup“.

Neben der Oberligamannschaft des Ausrichters werden die Mannschaften von Viktoria Köln (3. Liga), Fortuna Köln (Regionalliga West) und Fortuna Düsseldorf U23 (Regionalliga West) an diesem Vorbereitungsturnier teilnehmen.

Namhafte Gegner

Der Anpfiff der ersten Partie erfolgt um 14 Uhr. Die jeweiligen Begegnungen gehen über eine Spieldauer von 45 Minuten. Endet eine Partie mit einem Remis, erfolgt sofort ein Elfmeterschießen. Die Sieger aus den Halbfinalspielen treffen im Finale aufeinander, die Verlierer stehen sich im Spiel um Platz 3 gegenüber.

Dank an atp Extrusions

„Neben dem Testspiel gegen den VfL Bochum freuen wir uns auf ein weiteres Highlight in der Vorbereitung. Wir gehen davon aus, dass wir ein sehr interessantes Teilnehmerfeld zusammenstellen konnten und wir uns auf tolle Paarungen freuen können. Insbesondere möchten wir uns bei unserem Partner die „apt Extrusions“ für die Namenspartnerschaft und Unterstützung bedanken," so Geschäftsführer Karim El Fahmi

Der Eintritt für das Turnier beträgt 8 für den Sitzplatz und 5 Euro für den Stehplatz. Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre haben freien Eintritt.