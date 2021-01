Der 1. FC Monheim 1910 verlängert den Vertrag mit dem Trainer der Oberligamannschaft, Dennis Ruess, vorzeitig bis zum 30. Juni 2023. In einem Gespräch zwischen sportlicher Leitung und Dennis Ruess konnte vorzeitig eine Einigung der Zusammenarbeit getroffen werden.

„Die bisherigen sechs Jahre sind von einer vertrauensvollen und zugleich erfolgreichen Zusammenarbeit geprägt, weswegen wir sehr froh sind, dass wir unser Agreement nun bis zum 30. Juni 2023 verlängern konnten. Gerade in der komplexen Zeit der Corona-Pandemie und dem damit verbundenen Stillstand im Amateursport sind wir glücklich, dass es uns gelungen ist den Vertrag mit unserem Trainer gleich um zwei Jahre zu verlängern“ berichtet Geschäftsführer Karim El Fahmi.

Der Trainer selbst äußert sich wie folgt: „Das Jahr 2020 war für uns alle wirtschaftlich, vor aber allem gesellschaftlich ein ganz besonderes. Im sportlichen Bereich sind wir im März letztens Jahres jäh ausgebremst worden und es wurde so auch die Option genommen, die auf den verschiedenen Ebenen angedachte Weiterentwicklung des Vereins voranzutreiben. Jetzt hoffen wir alle, dass wir Schritt für Schritt das Pandemiegeschehen in den Griff bekommen und wir im Nachgang wieder alle gemeinsam unserem liebsten Hobby nachgehen und an unseren Zielen arbeiten können.“