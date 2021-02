Seit 1. Januar 2021 ist Hans Thielen neuer ehrenamtlicher Leiter des Pfarrarchivs. Er löst den 87-jährigen Peter Buter ab, der seit 1995 in Zusammenarbeit mit dem kürzlich verstorbenen Rudolf Pohlmann das Archiv geleitet hat. Hans Thielen (78) ist ebenfalls bereits seit 2008 als ehrenamtlicher Archivar in unserer Kirchengemeinde tätig.

Peter Buter, der noch Pfr. Franz Boehm persönlich erlebt hat und als Messdiener bei ihm tätig war, ist sozusagen das „lebendige Archiv der Kirchengemeinde“. „Allein seine persönlichen Erinnerungen und die zahlreichen Kontakte zu ehemaligen Geistlichen der Pfarre St. Gereon sind ein nicht zu unterschätzendes Pfund für unser Pfarrarchiv. Deshalb bin ich froh, dass Herr Buter auch weiterhin bereit ist, sich im Archiv zu engagieren, wenn auch nicht mehr an erster Stelle,“ so Pfr. Michael Hoßdorf. „Was wäre unsere Pfarre, wenn es nicht immer wieder Menschen gäbe, die einfach mehr tun als üblich. Unsere Gemeinde wäre um einiges ärmer. Hierfür sage ich Herrn Buter im Namen unserer Kirchengemeinde ein herzliches Dankeschön und Vergelt’s Gott.“

Gleichzeitig sei er sehr froh und dankbar, dass Hans Thielen sofort bereit gewesen sei, die bisherige Funktion von Peter Buter zu übernehmen. “Und so wünsche ich auch an dieser Stelle, so Pfr. Hoßdorf, Herrn Thielen, weiterhin viel Freude und Erfolg bei seiner Tätigkeit.“

Wozu braucht eine Pfarrei ein Archiv?

„Das Archiv ist sozusagen das Gedächtnis der Pfarrgemeinde“, erläutert Bernd-M. Wehner, stellv. Vorsitzender des Kirchenvorstandes. „Die Identität der Pfarrei und des Ortes steckt im Archiv. Das funktioniert natürlich nicht von alleine, sondern letztlich nur durch ehrenamtliche Archivare.“ Kurz: Man müsse die Archivalien sozusagen zum Sprechen bringen. Das heißt, die Unterlagen müssten ausgewertet und erforscht werden. Und sie müssten auch auffindbar sein, so Wehner weiter.

Im Übrigen kann Monheim und Baumberg auf einen beachtlichen Bestand an Archivmaterial zurückgreifen. Das zeigt sich beispielsweise auch daran, dass das Pfarrarchiv allein schon zeitlich mehr als 500 Jahre zurückreicht. So stammt das älteste Dokument aus dem Jahre 1485, also noch aus dem Mittelalter. Und mit den neuen Archivräumen im FamZ St. Gereon sind inzwischen auch die besten räumlichen Voraussetzungen dazu geschaffen worden.