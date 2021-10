Der SKFM Monheim am Rhein e.V. bittet für das Sozialkaufhaus „Der Laden“, Rathausplatz 3, dringend um gut erhaltene Sachspenden. Benötigt werden insbesondere Winterbekleidung und Winterschuhe für Kinder, Frauen und Männer. Aber auch Kinderspielzeug und Gesellschaftsspiele sind willkommen. Außerdem werden Geschirr und Gläser (Sets für mindestens vier Personen) benötigt. "Einzelteile, auch wenn sie gut gemeint sind, helfen Familien nicht wirklich weiter", so Daniela Prehn vom SKFM. Darüber hinaus werden gut erhaltene und vor allem funktionsfähige Klein-Elektronikteile bzw. Haushaltsgeräte wie Kaffeemaschine, Toaster, Eierkocher gesucht.

Die Spenden können aufgrund der notwendigen Prüfung direkt in der Spenden-Annahmestelle am Rathausplatz 3 in Monheim abgegeben werden. Diese ist montags bis freitags von 09:30 – 18:00 Uhr geöffnet. Außerdem ist sie während dieser Zeit telefonisch unter der Spenden- und Info-Hotline 02173 956952 erreichbar.