Mit neuem Treffpunkt kann jetzt auch die Zwar-Gruppe Sandberg-Musikantenviertel nach der Corona-Pause starten.

Die regelmäßigen Treffen finden, ab Mittwoch, 5. August, alle 14 Tage um 19 Uhr im Pfannenhof, Turmstraße 2-6, statt. Die Teilnahme ist kostenlos und eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Es werden gemeinsame Aktivitäten, wie Wanderungen, Fahrradtouren oder Boule-Abende geplant. In den vergangenen Wochen wurden bereits wieder Wander- und Boule-Gruppen aktiv.

An den letzten Freitagen wurden bereits wieder Boule-Gruppen aktiv. Um 17 Uhr und um 19 Uhr haben sich jeweils eine Gruppe zum Wettkampf verabredet. Bei bestem Wetter und guter Laune wurde am Rhein gespielt. Ein besonderer Dank geht an die Stadt Monheim, diese hat auf Anfrage der Gruppe ZWAR innerhalb von drei Tagen eine Sitzbank direkt neben der Boule-Bahn (bei der Skaterbank am Rhein) aufgestellt. Bei Interesse an Teilnahme von Veranstaltungen beziehungsweis Unternehmungen: einfach Freitags zur Boule-Bahn kommen und nachfragen.

Weitere Informationen gibt es bei Hildegard Klauke unter der Telefonnummer (02173) 951506 oder per E-Mail anhklauke@monheim.de.