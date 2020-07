Diebstahl von Einkaufswagenteilen eines Baumarkts



Wie die Polizei informiert, schraubten Diebe in der Zeit von Dienstag, 21. Juli, 21 Uhr, bis Mittwoch, 22. Juli, 7.30 Uhr, an der Inneboltstraße in Neukirchen-Vluyn mehrere bewegliche Lenkrollen von Einkaufswagen eines Baumarktes ab. Die Einkaufswagen befanden sich auf einem Parkplatz unter einem Vordach.

Zeugen gesucht

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Neukirchen-Vluyn, Tel.: 02845/3092-0.