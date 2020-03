Ein Meer aus Mohnblüten stricken derzeit 25 Frauen der Aktion "Dorfmasche Neukirchen" für das Landschaftsband in Niederberg: Es sollen 2.000 Stück werden. Fleißige Hände haben die Frauen der Dorfmasche: Sie stricken aktuell an Mohnblüten, die zum Frühjahr auf dem Landschaftsband in Niederberg ein Meer aus Rot und Schwarz bilden sollen. Das Ziel ist hoch gesteckt, denn es sollen insgesamt 2.000 Blüten werden. Stolze 800 Stück haben die Damen bis jetzt bereits fertiggestellt. Auf Holzstäben montiert warten diese nun auf ihre „Pflanzung“.

Blütenpracht auf der Laga 2020

Die Blüten sind Teil des Aktionsprogramms, mit dem die Stadt Neukirchen-Vluyn in diesem Jahr zur Landesgartenschau in der Nachbarstadt Kamp-Lintfort auf sich aufmerksam machen will. Auf dem Gelände in Kamp-Lintfort stehen außerdem zwei jeweils sechs Meter hohe Strick-Tipis, die von der Dorfmasche gefertigt wurden. Außerdem haben sich Freiwillige der Partnerstädte in Ustron (PL), Mouvaux (F) und Buckingham (GB) an der Herstellung beteiligt. Die Idee stammt von der Künstlerin Ute Lennartz-Lembeck. Das Meer aus Mohnblüten soll ab Mitte April, pünktlich zur Landesgartenschau, auf dem Landschaftsband zu bewundern sein.