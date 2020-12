Die Stadt Neukirchen-Vluyn informiert über Änderungen bei den Wochenmärkten in Neukirchen und Vluyn: Am Mittwoch, 23. Dezember findet der letzte Wochenmarkt vor Weihnachten auf dem Hindenburgplatz statt.

Die Märkte am Freitag, 25. Dezember (Vluyner Platz und Grafschafter Platz) fallen aufgrund des Feiertages ersatzlos aus. Am Mittwoch, 30. Dezember findet der letzte Wochenmarkt vor Silvester auf dem Hindenburgplatz statt. Die Märkte am Freitag, 1. Januar (Vluyner Platz und Grafschafter Platz) entfallen. Der Wochenmarkt am 02.01.2021 (Hindenburgplatz) findet regulär statt.