Am Montag, dem 8. März, beginnt die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Niederrhein mit der Sanierung der Hülsdonker Straße zwischen Neukirchen-Vluyn und Moers-Hülsdonk, in Höhe der A57.

In diesem Bereich wird die L140/Hülsdonker Straße halbseitig in Richtung Moers-Hülsdonk für den Verkehr gesperrt. Von Moers-Hülsdonk in Richtung Neukirchen-Vluyn ist die Strecke für den Verkehr offen. Umleitungen von Neukirchen-Vluyn nach Moers-Hülsdonk sind ausgeschildert und führen ab Neukirchen-Vluyn über die L476/Krefelder Straße zur L475/Krefelder Straße und weiter nach Moers-Hülsdonk. Eine weitere Umleitung führt über die L476/Andreas-Bräm-Straße zur L474/Geldernsche Straße und dann in Richtung Moers-Hülsdonk. Die Arbeiten dauern bis Ende April 2021.

Zu den Sanierungsarbeiten gehört die Verbreiterung der Fahrbahn in Richtung Neukirchen-Vluyn, sowie der Rückbau des Mehrzweckstreifens und die Erneuerung der Fahrbahndecke. Des Weiteren werden die Leitplanken erneuert, eine Fußgängerquerungshilfe gebaut und die vorhandenen Busbuchten barrierefrei umgestaltet.