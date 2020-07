Zeichen der Vereinsgeschichte

Aufgelöster Männergesangverein Neukirchen hinterlässt Zeichen der Vereinsgeschichte: Eine Standarte, Schärpen der Fahnenträger, CDs, Fotos, zahlreiche Dokumente und 70 Jahre Vereinschronik. Nach Auflösung des Männergesangvereins Neukirchen geht das Archivgut an das Stadtarchiv und das Museum Neukirchen-Vluyn über.

Aufgelöster Männergesangverein Neukirchen 1950 (MGV)

Vor einigen Tagen kam der Vorstand des aufgelösten Männergesangvereins Neukirchen 1950 (MGV) im Rathaus zusammen, um die noch in Vereinsbesitz befindlichen Dokumente und Güter in würdigem Rahmen an das Museum und das Stadtarchiv zu übergeben.

17 Mitglieder hatte der MGV bei seiner Gründung am 14. August 1950, 26 waren es bei seiner Auflösung knapp 70 Jahre später. In besten Zeiten zählten über 60 Sänger zum Verein. Sie sangen auf hohem Niveau: Von 1970 bis 2000 trug der Verein durchgehend den Titel „Meisterchor des Landes NRW“.

Bekannt im In- und Ausland

Neben zahlreichen Reisen im In- und Ausland ließ der ehemalige erste Vorsitzende Karl Heinz Weller auch das soziale Engagement des Vereins Revue passieren wie das Singen in Pflegeeinrichtungen, Beteiligung an Mahnwachen der Bergleute, Benefizkonzerte zugunsten von kirchlichen Projekten oder anlässlich der Flutkatastrophe 2002 in Ostdeutschland.

Bürgermeister, Museumsleitung und Stadtarchiv danken dem Chor

Bürgermeister Harald Lenßen, Jutta Lubkowski vom Museum Neukirchen-Vluyn und Petra Schwarzmann vom Stadtarchiv dankten den Sängern für ihr jahrelanges Engagement und die besonderen Stücke, die nun ins Museum oder das Stadtarchiv gelangen.

Beeindruckt zeigten sie sich vom Zusammenhalt, der sich im Gesang, aber eben auch in besonderen Aktionen zeigten. Die Chronik werde künftig das Archiv bereichern, stelle sie denn nicht nur Vereins-, sondern auch Stadtgeschichte dar.