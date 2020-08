Der Kunst- und Kulturverein (KuK) Olfen lädt am Samstag, 15. August, um 19 Uhr zur Ausstellungseröffnung "Tango Dialoge" mit Malereien von Romy Musholt ins Leohaus, Bilholtstraße 35, ein. Anschließend findet um 21 Uhr ein Tango-Konzert mit dem Duo Fabian Carbone & Julia Lech statt. Das Konzert kostet 12 Euro, der Eintritt zur Vernissage ist frei.



Romy Musholt hat sich seit vielen Jahren mit Charme, Hingabe und Können dem Tango gewidmet. Es ist eine besondere Freude, ihr beim Tanzen zuzusehen - und eine ebensolche, ihre Malereien zu betrachten.

Bilder zeigen Tanzszenen bei einer Milonga



Die Künstlerin war in 2015 schon einmal in Olfen zu Gast. Während bei ihrer ersten Ausstellung das Einzelportrait im Vordergrund stand, rücken nun Paardarstellungen und Tanzszenen bei einer sogenannten Milonga in den künstlerischen Fokus. Mittlerweile reichen ihre Bilder bis nach Asien und auf den afrikanischen Kontinent. Besonders aber sind ihre Ausstellungen in Buenos Aires zu nennen, der Wiege des Tango Argentino. Da mit vielen auch überregionalen Gästen zu rechnen ist, wurde die Ausstellungseröffnung kurzerhand ins Olfener Leohaus verlegt. Der Eintritt ist frei.

Musik des Duos Fabian Carbone & Julia Lech



Ein besonderer Höhepunkt des Abends ist das Konzert des Duos Fabian Carbone & Julia Lech. Fabian Carbone Signorelli ist im Argentinischen Tango einer der ausdrucksstärksten Bandoneonisten seiner Generation. Seine atemberaubende Expressivität paart sich mit Julia Jechs einzigartigem Klang. Mit eigenen Arrangements ebenso wie mit mitreißenden Interpretationen der Klassiker Astor Piazzollas hat das Duo sein Publikum in vielen Städten Europas und sogar beim "X. Cumbre Internacionál de Tango" in Zárate, Argentinien, begeistert.

Das Konzert findet umrahmt von den Gemälden Romy Musholts im Anschluss an die Vernissage um 21 Uhr in den gleichen Räumen des Leohauses statt. Der Eintritt kostet 12 Euro. Der Kunst- und Kulturverein bittet darum, die Karten online im Vorverkauf unter www.kuk-olfen.de zu erwerben.

Ausstellung im Olfonium



Interessierte, die nicht die Möglichkeit zum Besuch der Ausstellungseröffnung und zum Konzert haben, können sich die Gemälde noch vom 23. August bis zum 27. September im Olfonium in Olfen, Neustraße 17, ansehen. Das Olfonium ist sonntags von 11 bis 13 Uhr geöffnet.