Seit vielen Jahren ist das jährliche Open-Air-Konzert "Session Possible" für mehr als 1000 Gäste aus dem Jahresplaner nicht mehr wegzudenken. Auch 2020 werden die Ausnahmemusiker um Wolf Codera wieder für einen besonderen Musikgenuss im illuminierten Naturbad sorgen. Termin ist der 1. August.

"Ein Besuchermagnet, bei dem es in den vergangenen Jahren immer hieß: Ausverkauft. Wir raten deshalb dazu, sich rechtzeitig um Karten zu bemühen", so Eva Hubert als Tourismusbeauftrage der Stadt Olfen.

Der Vorverkauf läuft bereits. Alle Tickets für von der Stadt Olfen ausgerichtete Veranstaltungen - auch für Wolf Coderas "Session Possible" - können jetzt sowohl im Tourismus- und Bürgerbüro als auch online zum Selbstausdruck erworben werden. Der Link zum Ticketshop ist auf der Homepage www.olfen.de zu finden.

Die Karten für "Session Possible" am 1. August im Naturbad kosten 21 Euro inklusive Gebühren.