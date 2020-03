In Olfen gibt es zwei Horste, wo man Störche mit dem Fernglas oder dem Teleobjektiv gut beobachten kann.

Beide befinden sich in der Steveraue, einmal westlich an der Steverbrücke in der Nähe der Steverumflut und dem Elektrofloß, einmal in der Nähe von Friedhof und Skatebahn.