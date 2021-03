Das ist bisher in den vielen Jahren, seit die Vögel in meinem Garten gefüttert werden, kaum vorgekommen:

Ein vielleicht sehr hungriges oder sehr cleveres Eichhörnchen hat sich am Vogelfutter-Häuschen und am Vogelfutter-Käfig "vergriffen" und Nüsse "geklaut", wobei es teilweise akrobatische Kletterkünste bewies.

Meist gehen Eichhörnchen bis zum Sonnenuntergang auf Nahrungssuche. Was sie nicht sofort selbst fressen, vergraben sie - besonders Nüsse und andere Samenkörner.

Es kann die Nüsse dann später wieder ausgraben - wenn es nicht den Ort vergessen hat.