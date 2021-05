Die nächste Sprechstunde von Bürgermeister Wilhelm Sendermann wird am Mittwoch, 2. Juni, ab 16 Uhr wieder telefonisch abgehalten.

Wer sein Anliegen gerne mit Wilhelm Sendermann am Mittwoch, 2. Juni, in der Zeit von 16 bis 17.30 Uhr besprechen möchte, wird gebeten, vorab unter 02595/389-103 einen Termin abzusprechen.