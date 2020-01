Der Volkshochschulkreis startet am Montag, 13. Januar, in das neue Semester und bietet in Olfen 75 Veranstaltungen für Erwachsene und Kinder an.

Das Kursprogramm bietet am Standort Olfen eine große Auswahl, um sich kreativ zu betätigen. Es reicht von Acrylmalerei für Erwachsene und Kinder über Nähkurse, florales Gestalten wie Kranzbinden und Gestecke stecken, Mosaike legen bis hin zu Kochkursen für Festtage und die schnelle Küche.

Für wen das alte Jahr mit zu wenig Bewegung endete, der kann sich in den vielfältigen Bewegungskursen wie Selbstverteidigung, Tai Ji Quan, Bewegungstraining, Gymnastik, Schwimmen, Nordic Walking, Tanzen und Tennis fit machen.

Ernährungs- und Entspannungskurse unterstützen das Wohlbefinden und mit den Sprachkursen lassen sich Urlaube und Aufenthalte in französisch- und spanisch-sprachigen Ländern vorbereiten. Ganz nebenbei erfährt man Wissenswertes über Länder, Kultur und Leute und trainiert kognitive Fähigkeiten und Gedächtnis.

Die Sprachberatung, die am Montag, 13. Januar, im Bauhaus der Burg Lüdinghausen, Amthaus 12, ab 16.30 Uhr kostenfrei stattfindet, hilft die eigenen Sprachkenntnisse richtig einzuschätzen und den richtigen Kurs zu wählen.

Auf eine ungewöhnliche Reise geht auch Kursleiter Peter Ernst und nimmt sein Publikum mit nach Patagonien und Feuerland. In digitalen Bildprojektionen mit Live-Reportagen präsentiert er großartige Landschaften und weckt am Dienstag, 10. März, ab 19 Uhr Fernweh beim Betrachter.

Anmeldungen zu allen Kursen werden in der VHS-Geschäftsstelle Olfen im Rathaus, Kirchstraße 5, entgegengenommen. Weitere Informationen bekommen Interessierte unter Tel. 02595/389114.