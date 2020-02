Kurz, aber knackig war die Kaltfront, die am Samstagnachmittag um kurz vor halb vier das Ratinger Stadtgebiet passierte. Die Böen waren so heftig, dass die Feuerwehr zu mehreren Einsätzen ausrücken musste.

Umgestürzte Bäume und Sperrbaken

So waren zwei Bäume, die den heftigen Wind der letzten Wochen noch gut überstanden hatten, umgestürzt. Die Einsatzkräfte zersägten sie und machten so die versperrten Verkehrswege wieder frei. Außerdem wurden mehrere Sperrbaken von Baustellen umgeweht, die von den Feuerwehrleuten wieder aufgestellt werden mussten.

Flachdach löste sich in Tiefenbroich

Zu einem größeren Einsatz kam es in Ratingen-Tiefenbroich. In der Dechenstraße wurde dort durch die Windböen das Flachdach eines Gewerbebetriebes massiv beschädigt. Eine Hälfte des Flachdachs hatte sich durch eine heftige Böe gelöst und wurde auf die andere Dachhälfte geweht. Die Einsatzkräfte sicherten den Gefahrenbereich und entfernten die losen Teile.

Schließlich löschten die Brandschützer noch ein Kleinfeuer an einer Bushaltestelle und bearbeiteten eine Ölspur an der Schwarzbachstraße.