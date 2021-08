Im Rahmen der zehnten Neanderland Biennale, die noch bis Freitag, 10. September in allen zehn Städten des Kreises Mettmann stattfindet, präsentiert das NN-Theater Köln „Exit Casablanca“ am Donnerstag, 26. August, um 19 Uhr im Poensgenpark, Cromforder Allee In Ratingen.

Unter der marokkanischen Sonne tummeln sich mitten im zweiten Weltkrieg Geflüchtete oder Gestrandete in der berühmtesten Bar Casablancas, in “Rick`s Café”. Wer bekommt die begehrten Transitvisa, um vor den Nazis zu fliehen, wer spielt ein doppeltes Spiel, und wer liebt hier eigentlich wen? Liebt Ilse Lund ihren Mann, den Widerstandskämpfer Viktor Laszlo, oder doch eher ihre ehemalige Affaire Rick Blaine? Liebt Viktor seine Arbeit mehr als seine Frau? Liebt Rick Ilse noch immer oder doch sich selbst am meisten?

Klassiker mit Verknüpfungen zur Gegenwart

Fast 80 Jahre nach Veröffentlichung der Kinoversion hat die Strahlkraft und die Brisanz des Stoffes aus Flucht, Liebe und Agentendrama nichts an Bedeutung verloren. Unter der Regie von Rüdiger Pape präsentiert das Ensemble des NN Theaters das Werk mit Wortwitz, Musik sowie Tanz und mit erstaunlichen Verknüpfungen zur Gegenwart. Im Anschluss an die Aufführung findet ein Publikumsgespräch mit den Ensemblemitgliedern und der Theaterpädagogin Julia Nahas statt.

Weitere Infos

Der Eintritt steht unter dem Motto „Betaal wat de häs“: Die Besucher zahlen nach der Veranstaltung, was sie ihnen wert ist. Parkplätze gibt es am Blauen See oder am Angerbad, Lintorfer Straße 64. Von dort aus sind es jeweils etwa zehn Minuten zu Fuß bis zum Veranstaltungsort. Bei Regen wird das Theaterstück im Stadttheater, Europaring 9, aufgeführt. Weitere Infos erteilt das Amt für Kultur und Tourismus, Minoritenstraße 3a, unter Tel. 02102/550-4104 oder unter Tel. 02102/550-4105. Es gelten die Regeln der aktuellen Corona-Schutzverordnung.