Spannung, Unterhaltung und die neuesten Spiele testen, das war in den vergangenen Jahren stets das Motto bei den Ratinger Spieletagen. Die gute Nachricht für alle Spielefans ist, dass die Spieletage wieder kommen.

Sie finden am Samstag, 9. April und Sonntag, 10. April, jeweils von 10 bis 18 Uhr in der Stadthalle, Schützenstraße 1, statt. An beiden Tagen können Familien, Gelegenheits- und Vielspieler zahlreiche Spiele beim VHS-Spieletreff ausleihen und vor Ort ausprobieren. Darüber hinaus präsentieren Spieleverlage und Spieleautoren ihre aktuellen Spiele. Ferner findet der beliebte „Bring & Buy“-Flohmarkt statt, bei dem Besucher Spiele kaufen und verkaufen können. Snacks und Getränke gibt es gegen ein kleines Entgelt an der Kaffeebar in der Stadthalle.