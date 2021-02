Ratingen. Der nächste Taize-Gottesdienst in der Versöhnungskirche Ratingen-West findet am Freitag, 26. Februar, um 19.30 Uhr statt. Der Kantor spielt und singt, und die Gottesdienstbesucher können unter der Maske mitsummen. Im Bibeltext geht es darum, auf welchen Boden der vom Seemann ausgestreute Samen fällt. Neu ist, dass die Gläubigen nun auch per Video an dem Taize-Gottesdienst teilnehmen können. Mit Hilfe der der eingeblendeten Musiktexte kann man zu Hause laut mitsingen. Wer per Video dabei sein will, kann sich bis Dienstag, 23. Februar,unter juergen.Lindemann@ekir.de anmelden und erhält dann die Einwähldaten.