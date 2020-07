Am Dienstagabend, 14. Juli, um 21.45 Uhr wollten Polizeibeamte einen 37-jährigen Autofahrer ohne festen Wohnsitz auf der Bochumer Straße in Recklinghausen anhalten. Der Mann war mit hoher Geschwindigkeit von einem Tankstellengelände in Richtung Süden gefahren. Der Mann hielt zunächst nicht an, konnte aber in einer Sackgasse der Hochlarmarkstraße gestellt werden. Er versuchte zu Fuß zu flüchten, konnte aber nach kurzer Flucht festgenommen werden.



Bei dem 37-Jährigen ergaben sich Hinweise darauf, dass er unter dem Einfluss von Drogen gefahren ist. Außerdem konnten bei dem Tatverdächtigen Drogen und eine Waffe (Totschläger) aufgefunden werden.

Richterin erließ U-Haftbefehl



Der 37-Jährige gab zunächst falsche Personalien an. Das Auto wurde sichergestellt.

Am Nachmittag wurde der Tatverdächtige beim Amtsgericht Recklinghausen vorgeführt. Die zuständige Richterin erließ U-Haftbefehl. Der Haftbefehl wurde vollstreckt.