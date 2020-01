Mit einem Schaden in Höhe von 2500 Euro fand ein Fahrer seinen im Parkhaus Palais-Vest abgestellten grauen Mazda am Montagmittag, 20. Januar.

Der Wagen war um 9.50 Uhr geparkt worden und hatte mittags den Schaden. Ein Verursacher hat sich nicht gemeldet.

Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht erbittet das Verkehrskommissariat in Herten unter Tel. 0800 2361 111.