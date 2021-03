Nachdem nun viele Wochen eine ständige Dampfsäule aus dem Abfluss an der König-Ludwigstrasse aufstieg,haben nun wieder Bauarbeiten begonnen.

Nach meinen Recherchen,dachten sich die Anwohner eigentlich nichts bei dem Dampfausstoß an der Kreuzung zur Forell- und Rheinstrasse.

Jedoch ist dort eine Fernwärmeleitung undicht.

Wodurch der Schaden entstand ist noch unklar.

Es sind in den letzten Monaten dort viele Arbeiten von verschiedenen Firmen durchgeführt worden.

Auch die Frage nach der Dauer der Baustelle ist noch nicht sicher,da die undichte Stelle noch nicht wirklich entdeckt ist.Die Freilegung und Suche geht erst mal weiter.

Es ist also wieder mal etwas Geduld gefragt,sehr zum Ärger der Anwohner und Verkehrsteilnehmer.

Wenigstens wird dann im nächsten Winter hoffentlich niemand in König Ludwig frieren müssen.