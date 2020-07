Kino gibt es nur im Kino. Hier das Programm des Cineworld Recklinghausen vom 23 bis zum 29. Juli im Überblick.

Edison - Ein Leben voller Licht (ab 6): Dieser Film ist kein Biopic, sondern erzählt vom Kampf im Jahre 1880 zwischen Thomas Alva Edison (Benedict Cumberbatch) und dem Unternehmer George Westinghouse (Michael Shannon). Mit Hilfe des aus Serbien eingewanderten Physiker-Genies Nikola Tesla (Nicholas Hoult) macht Westinghouse mit der deutlich effizienteren, aber angeblich lebensgefährlichen Wechselspannung Edisons Gleichspannung Konkurrenz. Donnerstag, 23. Juli, bis Mittwoch, 29. Juli: 20 Uhr, Do und Di außerdem um 16:45 Uhr, So auch noch um 17:45 Uhr[/text_ohne]

The Virgil - Die Totenwache (ab 16): Donnerstag, 9. Juli, bis Mittwoch, 29. Juli: 18:20 Uhr und 20:45 Uhr (außer am Sonntag)

Gretel & Hänsel (ab 16): Donnerstag, 23. Juli, bis Mittwoch, 29. Juli: 20:45 Uhr

Into The Beat - Dein Herz tanzt (ab 0): Donnerstag, 23. Juli, bis Mittwoch 29. Juli: 15 und 17:30 Uhr

Marie Curie - Elemente es Lebens (ab 12): Donnerstag, 23. Juli, Mittwoch, 29. Juli: 17 und 19:45 Uhr

Unhinged - Außer Kontrolle (ab 16): Donnerstag, 23. Juli, bis Mittwoch, 29. Juli. 18 und 20:30 Uhr

Mina & die Traumzauberer (ab 0): Donnerstag, 23. Juli, bis Mittwoch, 29. Juli: 14:10 Uhr

Waves (ab 12): Donnerstag, 23. Juli, bis Mittwoch, 29. Juli: 19:30 Uhr

Takeover - Voll Vertauscht (ab 0): Donnerstag, 23. Juli, bis Mittwoch, 29. Juli: 14:45 Uhr und 17:45 Uhr (außer am Sonntag)[/text_ohne]

Meine Freundin Conni - Geheimnis um Kater Mau (ab 0): Donnerstag, 23. Juli, bis Mittwoch, 29. Juli: 14:45 und 16:20 Uhr

Onward: Keine halben Sachen (ab 6): Donnerstag bis Mittwoch: 15:15 Uhr

Der Unsichtbare (ab 16): Samstag: 19:45 Uhr

Scooby! - Voll verwedelt (ab 6): Donnerstag, 23. Juli, bis Mittwoch, 29. Juli: 14. 16:15 und 18:30 Uhr

Das Beste kommt noch - Le Meilleur reste à venir (ab 0): Donnerstag bis Mittwoch: 20.15 Uhr

Harriet - Der Weg in die Freiheit (ab 12): Freitag, Montag und Mittwoch; 16:45 Uhr

Paw Patrol: Mighty Pups (ab 0): Donnerstag bis Mittwoch: 14:25 Uhr und 16 Uhr

Oper am Sonntag, 26. Juli

Der Barbier von Sevilla (ab 0): Sonntag: 17 Uhr (Opern-Event aus New York) Die Opern von Gioachino Rossini dürfe auch nicht eingefleischte Klassikfans umhauen. Unter der Regie von Brian Large kann man in dem 166 Minuten langem Spektakel Ferruccio Furlanetto, Leo Nucci, Rockwell Blake und Enzo Dara, die auf der Bühne der berühmten Metropolitan Opera (Met() in New York alles geben. Ein Ohren.- und Augenschmaus. Es geht um Liebe, List und Lüge. Daraus schuf Rossini ein Meisterwerk voller Lebendigkeit, Situationskomik und musikalischem Witz. Die Geschichte um den berühmtesten Friseur aller Zeiten gilt als ein Hauptwerk der opera buffa. Die für ihre zahlreichen Ohrwürmer berühmte Oper wird in der gefeierten Produktion von Tony Award® Gewinner Bartlett Sher ...

Aufzeichnung mit Joyce DiDonato, Peter Mattei und Juan Diego Flórez. Dirigent: Maurizio Benini.

Infos und Tickets

Im Cineworld gelten die Corona-Schutzmaßnahmen. Also: Maske auf allen Laufwegen tragen und Hände desinfizieren. Während der Vorstellung braucht man den Mund-Nasen-Schutz nicht tragen. Karten-Vorstellungen und infos im Netz unter: www.cineworld-recklinghausen.de