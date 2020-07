Nicht alles im schlimmen Corona-Jahr 2020 ist mies. Seit März es ganz offiziell: Recklinghausen hat das schönste Rathaus in Nordrhein-Westfalen (NRW).

Passend dazu stellten jetzt Bürgermeister Christoph Tesche und Dr. Matthias Kordes, Leiter des Instituts für Stadtgeschichte, die neue Rathaus-Broschüre vor, die sich auf 39 Seiten der Geschichte und Entwicklung des Recklinghäuser Rathauses widmet.

Tesche: „Diese neue Publikation beleuchtet das Gebäude aus neuen, vielleicht ungewohnten Blickwinkel über die Jahrzehnte hinaus. Ich bin mir sicher, dass die Recklinghäuserinnen und Recklinghäuser von der einen und anderen Information überrascht sein werden.“

Bauwerk mit 128 Räumen

Die Broschüre „Rathaus Recklinghausen. Historistische Architektur als Symbol für Stadtgeschichte, Demokratie und kommunales Selbstbewusstsein“ präsentiert das imposante Bauwerk mit mehr als 30 Fotografien, die teilweise vor über hundert Jahren aufgenommen wurden. Darüber hinaus können sich Leser und Leserinnen auf eine Einleitung in Textform freuen, die sowohl die Geschichte des Gebäudes als auch die teilweise erstmals veröffentlichten historischen Fotografien und den Wettbewerb des Ministeriums für Heimat, Kommunales Bau und Gleichstellung des Landes NRW thematisiert.

„Das Rathaus Recklinghausen ist schon seit 1908 fundamentaler Bestandteil der Stadtgeschichte“, erklärt Dr. Kordes. „Glücklicherweise ist das Gebäude fast vollständig von den Auswirkungen des Zweiten Weltkrieges verschont geblieben.“

Interessierte können die Broschüre im Institut für Stadtgeschichte, Hohenzollernstraße 12, oder von den Auslagestellen im Rathaus, Rathausplatz 3/4, mitnehmen. Darüber hinaus ist die Publikation auch online erhältlich unter www.recklinghausen.de über „Ruhrfestspiele & Kultur“, „Institut für Stadtgeschichte“ und „Aktuelles und Veranstaltungen“.

Heute finden Bürger im Rathaus das Büro des Bürgermeisters und seiner Stellvertreter sowie die Büros verschiedener Verwaltungsbereiche und politischer Vertreter. Im Großen Sitzungssaal tagen regelmäßig der Stadtrat und die verschiedenen Ausschüsse. Zahlreichen Feierlichkeiten auf dem Rathausplatz dient das Bauwerk mit 128 Räumen regelmäßig als beeindruckende Kulisse. Egal, ob Public Viewing, „Zu Gast in RE“ oder „Recklinghausen leuchtet“, eine Vielzahl von Events, die Jahr für Jahr Tausende von Besucher anlocken, profitieren von der einmaligen Atmosphäre auf dem Rathausplatz.

Erstmalig wurde der Wettbewerb im vergangenen Herbst – anlässlich des Internationalen Tags der Demokratie – ins Leben gerufen. Von den insgesamt 74 Bewerbern setzte sich das Recklinghäuser Rathaus mit den meisten Klicks bei der Online-Abstimmung durch.

Anmeldung für Rundgang erforderlich

Maximal 8 Personen haben die Möglichkeit, sich mit der VHS durchs Rathaus führen zu lassen. Birgit Malik leitet den Rundgang am Donnerstag, 6. August, ab 15 Uhr.

Ort: Rathaus, Treffpunkt: bei gutem Wetter am Rathaus

Entgelt: kostenfrei,

Anmeldung kontaktlos per Telefon (02361/50-2000) oder per E-Mail (vhs@recklinghausen.de)