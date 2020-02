Am Samstag, 15. Februar, steht um 20 Uhr die nächste Ausgabe der Reihe "UpRE-She - Der FrauenSchwoof" für lesbische und nicht-lesbische Frauen in der Altstadtschmiede, Kellerstraße 10, an.

Dieses Mal mit der Möglichkeit zum Speed-Dating und der neuen DJane Bianca.

Karten gibt es im Vorverkauf für 7 Euro, an der Abendkasse für 9 Euro.