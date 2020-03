Am Freitag, 13. März, gibt es die Möglichkeit, ab 21 Uhr bei der "studio10" - Party in der Altstadtschmiede, Kellerstraße 10, Recklinghausen, das Tanzbein zu schwingen.

DJane Rather und DJ Ray legen einen tanzbaren Mix aus All Time Dance Classics und neuen, aktuellen Songs aus den Genres Pop und Rock, auf, keinen Schlager, keinen Techno.

Musikwünsche werden nach Möglichkeit erfüllt.

Der Eintritt beträgt 5 Euro, kein Mindestverzehr.