Recklinghausen: Neuer Kalender für Senioren

Der Seniorenveranstaltungskalender für das erste Halbjahr 2020 ist erschienen. Er listet zahlreiche Angebote und Veranstaltungstermine für die ältere Generation auf.

Der Kalender liegt ab sofort im Rathaus, dem Stadthaus A, im Bürgerbüro, in der VHS, in der Stadtbibliothek und im Haus der Bildung, im Bürgerhaus Süd, im Fritz-Husemann-Haus, im Fachbereich Bildung und Sport sowie im Kreishaus zur Mitnahme bereit. Online gibt es den Kalender auch unter www.recklinghausen.de/senioren.

Änderungs- und Ergänzungswünsche sowie Ideen und Anregungen nimmt die Geschäftsstelle des Seniorenbeirates im Fachbereich Soziales und Wohnen unter Tel. 50-2111 oder per E-Mail an soziales@recklinghausen.de entgegen.