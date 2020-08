Horror, Action, Erotisches und Spaß für die ganze Familie, dies alles hält das Programm im Cineworld Recklinghausen vom 27. August bis zum 2. September bereit.

Tenet (ab 12): Dieser neue Film von Meisterregisseur Christopher Nolan wurde mit Spannung erwartet: Ein CIA-Agent (John David Washington) wird nach einem Einsatz bei einem Terroranschlag auf die Kiewer Oper enttarnt und überwältigt. Selbst unter Folter weigert er sich jedoch, seine Kollegen zu verraten und nimmt sich selbst das Leben - oder glaubt das zumindest. In Wahrheit hat er so einen ultimativen Test bestanden. Bald darf er den Dritten Weltkrieg verhindern. Mit Kenneth Branagh, Robert Pattinson und Elizabeth Debicki. Do-Mi, 14:45/16:30/17:30/19:30/19:45/20 Uhr

Still Here (ab 12): Der Chronicle-Journalist Christian Baker (Johnny Whitworth) soll den Fall des vermissten zwölfjährigen afroamerikanischen Mädchens Monique Watson (Zariah Singletary) aus Brooklyn aufarbeiten. Darauf hat er zunächst gar keinen Bock und schlampt. Do-Di, 18 Uhr, Mi um 17:15 Uhr

Mund-Nasen-Schutz auf den Laufwegen

Die Boonies - Eine bärenstarke Zeitreise (ab 6): Aus China stammt dieser spannende und witzige Animationsfilm. Do-Mi, 15/17:15 Uhr

Just 4 Women: After Truth (ab 12): Die Fortsetzung von "After Passion" kommt jetzt ins Kino und ist vor Bundesstart exklusiv für Frauen zu sehen. Story: Nachdem Hardin (Hero Fiennes-Tiffin) sie einfach zu sehr verletzt hatte, beschloss Tessa (Josephine Langford), die Beziehung mit ihm zu beenden. Sie will nur noch zurück in ihr altes Leben. Wenn da nicht diese böse Lust wäre. Mi, 18:30/20:15/20:30 Uhr

Außerdem läuft: Follow Me (ab 16): Do-Mi, 18/20:30 Uhr; I Still Believe (ab 6): Do-Mi, 14:30/17:15/20:45 Uhr; The Witch next Door (ab 16): Do-Mi, 20:45 Uhr; Max und die Wilde 7 (ab 0): Do-Mi, 17:15 Uhr; The Secret (ab 12): Do-Di, 20:30 Uhr; Paw Patrol: Mighty Pups (ab 0): Do-So, 14:15 Uhr; Scooby! (ab 6): Do-Di, 14:30/17 Uhr, Mi nur 14:30 Uhr; Meine Freundin Conni (ab 0): Do-Mi, 14:15 Uhr; Takeover (ab 0): Do-Mi, 15:45 Uhr.

Ticket-Infos:

Cineworld Recklinghausen, Kemnastraße 3, 45657 Recklinghausen

Tel.: 0 23 61/ 93 13 20

Homepage: cineworld-recklinghausen.de