Am Freitag, 7. Februar, startet eine dreiteilige Kleinkunstreihe in der Altstadtschmiede, Kellerstraße 10, in Recklinghausen, wobei um 20 Uhr Erwin Grosche mit seinem Programm "Wie aus heiterem Himmel - Gedankenblitze und poetische Niederschläge" den Auftakt macht.

Der Paderborner Künstler überrascht mit ungewöhnlichen Hymnen, absurden Träumen und seltsamen Übertreibungen.

Magier des Minimalen

Der Magier des Minimalen und Meister der Miniatur schüttelt wortgewaltig sein Oberbett aus, singt auf dem Omnichord von seiner wilden Freundin und beklagt sich über die Tücken des Alltags. Natürlich fehlen auch nicht seine poetischen Zumutungen über die Stille und die Natur.

