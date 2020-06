Gesicht des Sommers 2020

Wir suchen auch in diesem Jahr das "Gesicht des Sommers" aus Recklinghausen, Herten, Marl, Datteln, Waltrop, Oer-Erkenschwick und Olfen. Wir suchen keine Topmodels, sondern ein nettes Sommergesicht. Ob 18 oder 88, Mann oder Frau - wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!



Ob Schnappschüsse vom letzten Strandurlaub oder aus dem heimischen Garten oder ob die Bilder gar bei einer Fotosession entstanden sind, spielt dabei keine Rolle. Portraits oder Ganzkörperbilder - auch egal. Die Fotos müssen einfach nur Lust auf den Sommer machen. Zeigen Sie uns Ihr schönstes Sommerlächeln!

Ob 18 oder 88, Mann oder Frau - machen Sie mit!

Und so geht's: Um teilzunehmen, müssen Sie mindestens 18 Jahre alt sein und in unserer Community lokalkompass.de angemeldet sein (kostenlos).

Auf den Bildern müssen ausschließlich Sie selbst zu sehen sein, liebe Leserinnen und Leser. Fotos, die Sie für andere einstellen, müssen wir leider löschen. Auch laden Sie bitte nur ein Foto hoch. Mehrere Fotos erhöhen nicht die Chancen und sind anderen Teilnehmern gegenüber unfair. Und: Bitte geben Sie Ihr Alter an. Alle, die mitmachen möchten, müssen volljährig sein.

Bewerbungsschluss ist der 19. August. Danach stimmen unsere Leserinnen und Leser online ab.

Natürlich gebt es wieder schöne Preise zu gewinnen. Welche genau, das wird noch nicht verraten.

Und wir veröffentlichen auch schon gerne die ersten sympathischen, mutigen, gut gelaunten Leserinnen und Leser, die uns ihr Lächeln schenken und mitmachen bei der Aktion "Gesicht des Sommers".