In der Altstadt von Recklinghausen verschwindet laut Pressemitteilung der Stadt ein weiterer Leerstand. Der Möbelhandel Riegel Interior verlegt seine Filiale von der Großen Geldstraße zur Kunibertistraße 5 in das Ladenlokal, das bis vor kurzem durch die Modekette S.Oliver belegt wurde.

„Das ist eine gute Nachricht. Zumal im freiwerdenden Ladenlokal an der Großen Geldstraße mit Ruhrlandtextil ein Geschäft einzieht, das dort sicher für Belebung sorgen wird“, sagte Bürgermeister Christoph bei einem Besuch von Riegel Interior.

Betrieben wird die Filiale von Benedikt Schürholz, der mit der Eröffnung des neuen Geschäftes am Samstag, 1. August, den Schritt in die Selbständigkeit wagt. „Ich bin zuversichtlich, dass wir am neuen Standort mehr Frequenz haben und noch bessere Geschäfte als bisher machen. Bereits während des Einräumens des neuen Ladenlokals haben wir während der vergangenen Tage sehr viel positive Resonanz aus der Bürgerschaft und von Nachbarn erfahren“, zeigte sich der Filialbetreiber optimistisch.

Unternehmen mit sechs Standorten

Zur Riegel-Interior-Gruppe gehören bereits sechs Standorte. Und das vor mehr als 50 Jahren gegründete Unternehmen will weiter wachsen, setzt aber auch auf einen Online-Shop. Vor sechs Jahren eröffnete Geschäftsführer Marc Riegel zunächst die Recklinghäuser Filiale im Palais Vest, verlagerte diese nach einiger Zeit aber aus dem Shopping-Center zur Großen Geldstraße. „Recklinghausen war bisher für uns eine Erfolgsgeschichte. Die Altstadt ist nach wie vor sehr attraktiv und unser Sortiment kommt bei den Kunden gut an.“

Firmenchef lobt Stadt Recklinghausen

Ausdrücklich lobt der Firmenchef die Unterstützung durch die Stadt: „Es ist nicht selbstverständlich, dass sich eine Wirtschaftsförderung und vor allem auch ein Bürgermeister persönlich so für den Einzelhandel einsetzen. Das kenne ich aus anderen Städten leider auch anders und weiß das sehr zu schätzen.“

Bereits bei der Vorstellung des Umzugs von Ruhrlandtextil Ende April 2020 am neuen Standort hatte Riegel gegenüber Tesche sein Interesse bekundet, in Recklinghausen zu bleiben. Die Suche nach einem geeigneten Ladenlokal hat die Wirtschaftsförderung daraufhin aktiv unterstützt und nur drei Monate später steht die Eröffnung kurz bevor.

Offen zeigten sich Riegel und Schürzholz für den Vorschlag von Tesche, Kontakt mit dem Vermieter der Immobilie an der Kunibertistraße aufzunehmen, um im ungenutzten Ladenlokal nebenan die Schaufenster mitnutzen zu dürfen. Derzeit sind die Scheiben noch mit einer gestalteten Werbefolie beklebt. „Eine Präsentation ihrer Möbel wäre ganz sicher allemal attraktiver“, sagte der Bürgermeister.