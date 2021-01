Auch die Coronakrise macht vor dem Marktquatier in der Recklinghäuser Innenstadt nicht halt. Durch die Pandemie konnten die Arbeitskräfte nicht nach Deutschland einreisen. Das sorgte auf der Baustelle für Probleme. Denn trotz der Coronakrise und erheblichen Sanierungsaufwand im Altbestand von 1928 konnte Ende 2020 der erste wichtige Meilenstein erfolgreich erreicht werden. Der Rohbau des neuen Hotels wurde fristgerecht fertiggestellt und das Gebäude durch den Einbau von Fenstern winterfest gemacht. Damit können die Ausbauarbeiten planmäßig wetergeführt und im September 2021 übergeben werden.

Der Umbau des ehemaligen Karstadt-Gebäudes in das MarktQuatier wird mit großem Interesse in der Stadt verfolgt. Inzwischen nimmt das Projekt sichtbare Formen an.

Die Arbeiten im ersten Halbjahr 2021 konzentrieren sich auf die Fertigestellung der neuen Fassade und auf den Innenausbau für Aldi und Café Extrablatt. Sie werden bis zum letzten Quartal 2021 abgeschlossen sein. Die Apotheke im Erdgeschoss des Gebäudes Schaumburgstraße/Ecke Herrenstraße wird im Dezember 2021 an den Mieter übergeben.

Die Seniorenwohnungen des Mieters Bonifatius Seniorenresidenzen werden wohl im Frühjahr 2022 bezogen. Sie haben hohe Qualitätsansprüche und einen hohen qualitativen Anspruch an das einmalige Gebäude.

Das gleiche gilt auch für die Kita im obersten Geschoss des Hauses Schaumburgstraße/Herrenstraße. Hier ist die Übergabe im Frühjahr 2022 geplant. Neben den neuen Mietverhandlungen über Büroflächen und Gastronomieflächen freuen sich die Investoren des Joint-Venture der GRS Beteiligungen aus Düsseldorf und dem Münchener Investmentspezialisten Competo Capital Partner GmbH Das Projekt in 2022 eröffnen zu können.

Projektleiter Gerd Rainer Scholze stellte den zwischenbericht des Karstadt Umbaus vor.