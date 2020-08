Die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Ruhr sperrt von Donnerstag, 6. August, 20 Uhr, bis Montag, 10. August, 5 Uhr, die A43 zwischen dem Kreuz Recklinghausen und der Anschlussstelle Recklinghausen/Herten in Fahrtrichtung Münster, um den lärmmindernden offenporigen Asphalt auch in dieser Richtung aufzubringen.



Am vergangenen Wochenende sind diese Arbeiten in Fahrtrichtung Wuppertal bereits abgeschlossen worden.

Umleitung ist ausgeschildert



Eine Umleitung ist ausgeschildert und führt großräumig über die A2, die B224 und die A52.

Nächsten Montag wird die A43 zwischen Recklinghausen/Herten und dem Kreuz Recklinghausen sechsspurig freigegeben.