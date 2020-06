Hier blitzt der Kreis Recklinghausen in der Woche vom 22. bis zum 28. Juni .

Mobile Geschwindigkeitsmessungen



Dienstag:

Haltern am See

• Zum Silverberg

• Arminiusstraße

• Holtwicker Straße

• Merfelder Straße

• Stockwieser Damm

Oer-Erkenschwick

• Schillerstraße

• Klein-Erkenschwicker-Straße

• Ludwigstraße

• Buschstraße

• Stimbergstraße

Mittwoch:

Waltrop

• Taeglichsbeckstraße

• Egelmeer

• Dortmunder Straße

• Ickerner Straße

• Am Felling

Haltern am See

• Holtwicker Straße

• Stockwieser Damm

• Hullerner Straße

• Westruper Straße

Donnerstag:

Oer-Erkenschwick

• Steinrapener Weg

• Ewaldstraße

• Holtgarde

• Ludwigstraße

• Horneburger Straße

Haltern am See

• Marler Straße

• Hennewiger Weg

• Münsterstraße

• Lavesumer Straße

• An der Landwehr

Freitag:

Haltern am See

• Breitenweg

• Hennewiger Weg

• Zum Silverberg

• Lembecker Straße

• Hellweg

Waltrop

• Husemannstraße

• Schützenstraße

• Krusenhof

• Brambauerstraße

• Recklinghäuser Straße

Stationäre Geschwindigkeitsmessungen

Montag / Dienstag / Mittwoch / Donnerstag / Freitag / Samstag / Sonntag:

Oer-Erkenschwick

• Ahsener Straße

Dorsten

• Lippramsdorfer Straße

• Marler Straße

Gladbeck

• Buersche Straße

Datteln

• Friedrich-Ebert-Straße

• Recklinghäuser Straße

Herten

• Gelsenkirchener Straße

Marl

• Schulstraße

Haltern am See

• Weseler Straße

Waltrop

• Münsterstraße

• Brambauerstraße

• Leveringhäuser Straße

Castrop-Rauxel

• Habinghorster Straße

• Wittener Straße

Wichtiger Hinweis: Weitere, nicht angekündigte Messungen sind möglich.

Pressekontakt: Öffentlichkeitsarbeit, Miriam Gruschka, Telefon: 02361/534612, E-Mail: m.gruschka@kreis-re.de