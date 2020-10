Ein spielfreies Wochenende liegt hinter den Regionalliga-Korbjägern von Citybasket: Zeit, um sich für den kraftraubenden anstehenden Doppelspieltag vorzubereiten.

Am Freitag, 9. Oktober, empfangen die Recklinghäuser den Aufsteiger Hamm Stars um 20 Uhr in der Vestischen Arena; am darauffolgenden Sonntag geht es zur BBG Herford. Sprungball dort ist um 16 Uhr in der Sporthalle des Friedrichs-Gymnasiums.

Das zweite Heimspiel für Johannes Hülsmann und sein Team - und zum zweiten Mal geht es gegen einen Aufsteiger. Nachdem die Begegnung gegen die zweite Mannschaft der Telekom Baskets Bonn hauchdünn nach Verlängerung verloren wurde, sollen jetzt die ersten Punkte her. Der Trainer hofft wieder auf seinen zuletzt verletzt pausierenden US-Guard Nathan Davis zurückgreifen zu können; außerdem stehen Jan Letailleur und Kiki Bruns vor einer Rückkehr in den Kader.

Hamm Stars am Freitag in Recklinghausen

Die Gäste aus Hamm verfügen über eine junge Truppe mit dem in Recklinghausen bekannten Routinier Konrad Tota als Stabilisator. In den ersten beiden Partien gegen Deutz und die BG Hagen zog das Team von Trainer Ivan Rosic jeweils den Kürzeren und brennt nun ebenfalls auf den ersten Saisonsieg. Besonderes Augenmerk verdient Aufbauspieler Till Hornscheidt, der zuletzt gegen Hagen mit 29 Zählern überragener Punktesammler war. Tickets für die Begegnung können wieder über die Vereinshomepage vorreserviert werden.

Citybaskets zu Gast in Herford

Zu einem Mitfavoriten auf den Titel gezählt wurden die Ostwestfalen vor Saisonbeginn von nicht wenigen Experten, und zwar vor allem aufgrund ihrer starken Startformation. Doch gleich im ersten Heimspiel kassierte das Team von Trainer David Bunts gegen Deutz eine regelrechte Klatsche: Am Ende hieß es 50:78 nachdem die Hausherren vor allem mit der gegnerischen Zonenverteidigung nicht zurechtkamen und viele Fahrkarten von den Außenpositionen schossen.

Ansonsten ist auch in Herford Tempospiel angesagt. Auf der Basis einer stabilen Verteidigung sollen durch schnelles Umschalten einfache Punkte herausgespielt werden. Und falls das nicht gelingt, hofft Citybasket im Halbfeld wieder auf seine sicheren Distanzschützen setzen zu können, die gegen Bonn so schmerzlich vermisst wurden. In jedem Fall scheint auch bei der BBG in der Saison-Auftaktphase durchaus etwas möglich zu sein.