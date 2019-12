Recklinghausen: Rehasport nach Krebs

Der RehaSport Rhein-Ruhr e.V. hat noch freie Plätze im Rehasport in der Krebsnachsorge im Ärztehaus am Prosper Hospital.

Die Kurse sind für all diejenigen, die nach einer Krebserkrankung muskuläre Defizite wieder aufbauen und Beweglichkeit und Koordination verbessern wollen. Der Rehasport kann vom Haus- oder Facharzt verordnet werden und wird komplett mit den gesetzlichen Krankenkassen abgerechnet.

Der Kurs findet montags von 16 bis 17 Uhr und mittwochs von 13 bis 14 Uhr statt. Weitere Informationen unter Tel. 9502623.