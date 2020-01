Das Hallenbad Herner Straße bleibt am Samstag, 25. Januar, ganztägig geschlossen, da dort eine überregionale Schwimmsportveranstaltung stattfindet.

An diesem Tag ist es nicht möglich, für den öffentlichen Badebetrieb oder das Babyschwimmen in das Bad zu kommen.

Südbad wegen Reparaturarbeiten geschlossen

Auch das Südbad ist aufgrund von Reparaturarbeiten im Sportbecken noch geschlossen.