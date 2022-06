Es war einfach wieder nur schön den Geruch des Laufens, die ganzen bekloppten Ultraläufer, die Crew’s ohne Euch geht gar nichts. Es wurde auf der Strecke geholfen und jeder war für jeden da, Danke ihr wart Super. Es ist das wichtigste eine Crew zu haben, ohne bist du nichts. Danke an meine Crew Jens, Doro und Bella ihr seid die besten…

Danke auch an den ganzen Helfern an den VP’s, es war eine Wohltat die leggggeren Sachen, die aufmunternden Worte bei euch zu bekommen und im Kopf wart ihr immer als nächstes Ziel.

Wir, Anke, Tom und ich sind um 0 Uhr am Sonntagmorgen in Hagen als MAschierer gestartet, und Chris als Läufer. Ich konnte nicht anders Trainieren, geschuldet meines neuen Hundes Gino, das war es mir aber wert.

Der Name TorTour ist nicht nur eine Name, gestern war es echt schwer für mich, das Wetter schlug ständig um und mit nassen Füssen kommen die Blasen. Anke, Tom ich haben uns wacker durchgeschlagen und dem Wetter und den Umständen getrotzt. Es hat mal wieder gezeigt geLaufen wird mit dem Kopf, Kopf aus Schmerzen…. am VP Rolli war die liebe Krista Auf Reisen und hat mir meinen Piriformis wieder gerade gerückt, 😘 Danke dafür Krista hat mir sehr geholfen zu Finishen.

Jens, Doro und Bella haben uns immer wieder angefeuert und mit kalten Getränken erfrischt… ach was tat das immer wieder gut. Doro ist sogar 25 km mit uns gegangen und ich glaube es waren ihre schnellsten 25 km als Maschierer, Danke Euch nochmal.

Wir haben dann in 17:56:02 geFinisht und waren froh da zu sein.

Es war rund um ein schöner Tag und Danke an Jens Witzel und Ricarda Witzel das ich Teil der TorTour de Ruhr 2022 sein durfte.

Wir sehen uns 2024 wieder….

es war mein 99 MArathon Ultra, der wird immer in Gedanken bleiben