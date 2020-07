Citybasket hat die ersten drei neuen Spieler vorgestellt.

Lennard Kaprolat ist fast schon ein alter Bekannter. Der Jugendspieler von Citybasket ist jetzt nach seinem Abitur fest in der ersten Mannschaft der Regionalliga. Wie auch die anderen Neuen, hat er in der Metropol-Mannschaft gespielt und möchte gerne das Spiel lesen und aufbauen. Jari Beckmann spielte zuletzt in Essen, die aus der Liga abgestiegen sind. Beckmann wird den Posten des Forward ausüben, genauso wie Jeami Tops. Auch er spielte schon wie die beiden anderen bei Metropolbasket. Auch er wird die Position des Aufbauspielers wie auch des Forward ausüben. Mit seinen 22 Jahren hat der Student schon viele sportliche Erfahrungen im Basketball erworben. Sportdirektor Kleine kündigte für den August schon zwei Spieler aus dem Ausland. an. Die Gespräche verliefen bisher sehr positiv.