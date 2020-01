Auch in diesem Jahr freuen wir uns auf den Kinderkleider- und Spielzeugmarkt.

Am 07.03.20 kann wieder ab 9.00 Uhr fröhlich im Pfarrheim St. Gertrudis (Heidestr.23, 45659 Recklinghausen ) geshoppt werden. Es wirdwieder eine große Auswahl an Kleidung von Gr. 50-176 vorhanden sein.

Es handelt sich um einen Abgabemarkt, sodass man in aller Ruhe nach gewünschten Größen suchen kann.Für das leibliche Wohl wird natürlich auch gesorgt.

Wer noch mithelfen und/oder Ware abgeben möchte, meldet sich unter: kinder-kleidermarkt-stgertrudis@gmx.de .